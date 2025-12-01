Ateliers Créatifs autour de Noël Médiathèque Tourouvre au Perche
Ateliers Créatifs autour de Noël Médiathèque Tourouvre au Perche samedi 20 décembre 2025.
Ateliers Créatifs autour de Noël
Médiathèque 10 rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 11:30:00
Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent des ateliers créatifs en lien avec la fête de Noël. .
Médiathèque 10 rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
