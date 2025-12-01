Ateliers Créatifs autour de Noël

Médiathèque Tourouvre au Perche

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 11:30:00

2025-12-20

Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent des ateliers créatifs en lien avec la fête de Noël. .

Médiathèque 10 rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

