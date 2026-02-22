Ateliers créatifs autour du papier avec Reliure Dabon #4 Journées Européennes des Métiers d’Art Reliure Dabon Romans-sur-Isère
Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Elsa Rivelin et Julie Lemoine, restauratrices de papier et spécialisées en reliure, vous proposent des ateliers adultes ou duo enfant/adulte (sur réservation).
Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 05 27 reliuredabon@gmail.com
English :
Elsa Rivelin and Julie Lemoine, paper restorers specializing in bookbinding, offer workshops for adults or child/adult pairs (booking required).
