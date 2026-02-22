Ateliers créatifs autour du papier avec Reliure Dabon #4 Journées Européennes des Métiers d’Art Reliure Dabon Romans-sur-Isère

Ateliers créatifs autour du papier avec Reliure Dabon #4 Journées Européennes des Métiers d’Art

Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Elsa Rivelin et Julie Lemoine, restauratrices de papier et spécialisées en reliure, vous proposent des ateliers adultes ou duo enfant/adulte (sur réservation).

.

Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 05 27 reliuredabon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Elsa Rivelin and Julie Lemoine, paper restorers specializing in bookbinding, offer workshops for adults or child/adult pairs (booking required).

L’événement Ateliers créatifs autour du papier avec Reliure Dabon #4 Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-19 par Valence Romans Tourisme