Ateliers créatifs autour du patrimoine ancien bâti – Atelier de construction en briques et bois Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle Saint-Malo

Ateliers créatifs autour du patrimoine ancien bâti – Atelier de construction en briques et bois Samedi 20 septembre, 16h00 Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle Ille-et-Vilaine

Gratuit. Les participants pourront repartir avec leur création.

À partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Avec l’association Tiez Breiz, venez en famille vous initier au patrimoine ancien bâti et créer une maison en choisissant des éléments architecturaux (portes, fenêtres, murs…).

Médiathèque René Couanau – La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 40 78 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ 120 000 documents accessibles librement, des espaces de travail au quotidien, des rencontres, des conférences, des concerts, des ateliers, des lectures pour enfants, ados, adultes, tournois de jeux vidéo, concerts, expositions, accueils d'artistes, accueils de classes, de partenaires, d'institutions… nous faisons de la médiation culturelle une clé de nos actions et de la Médiathèque l'un des hauts lieux de partage de Saint-Malo.

Journées européennes du patrimoine 2025

