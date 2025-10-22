Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard La Réorthe

Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard

Place Paul Guinet La Réorthe Vendée

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-11-05 11:30:00

2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05

Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard

Soyez créatif autour de la thématique des “arbres légendaires”

Tout public

Inscription conseillée par téléphone au 02 51 27 81 52

ou par mail à accueil@lareorthe.fr .

Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Creative workshops with Françoise Brouillard

German :

Kreative Workshops mit Françoise Brouillard

Italiano :

Laboratori creativi con Françoise Brouillard

Espanol :

Talleres creativos con Françoise Brouillard

