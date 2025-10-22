Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard La Réorthe
Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard La Réorthe mercredi 22 octobre 2025.
Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard
Place Paul Guinet La Réorthe Vendée
Début : 2025-10-22 09:30:00
fin : 2025-11-05 11:30:00
2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05
Ateliers créatifs avec Françoise Brouillard
Soyez créatif autour de la thématique des “arbres légendaires”
Tout public
Inscription conseillée par téléphone au 02 51 27 81 52
ou par mail à accueil@lareorthe.fr .
Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Creative workshops with Françoise Brouillard
German :
Kreative Workshops mit Françoise Brouillard
Italiano :
Laboratori creativi con Françoise Brouillard
Espanol :
Talleres creativos con Françoise Brouillard
