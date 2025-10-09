Ateliers créatifs avec le GCLH Salle des fêtes Huriel
Ateliers créatifs avec le GCLH Salle des fêtes Huriel jeudi 9 octobre 2025.
Ateliers créatifs avec le GCLH
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier
Début : 2025-10-09 10:00:00
Envie d’exprimer votre créativité ? Le GCLH vous donne rendez-vous pour deux ateliers uniques
Peinture sur soie
Atelier d’écriture
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr
English :
Want to express your creativity? The GCLH invites you to two unique workshops:
Silk painting
Writing workshop
German :
Möchten Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen? Das GCLH lädt Sie zu zwei einzigartigen Workshops ein:
Seidenmalerei
Schreibwerkstatt
Italiano :
Volete esprimere la vostra creatività? Il GCLH vi invita a partecipare a due laboratori unici:
Pittura su seta
Laboratorio di scrittura
Espanol :
¿Quieres expresar tu creatividad? El GCLH te invita a dos talleres únicos:
Pintura sobre seda
Taller de escritura
