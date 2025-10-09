Ateliers créatifs avec le GCLH Salle des fêtes Huriel

Ateliers créatifs avec le GCLH

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier

Début : 2025-10-09 10:00:00

2025-10-09

Envie d’exprimer votre créativité ? Le GCLH vous donne rendez-vous pour deux ateliers uniques

Peinture sur soie

Atelier d’écriture

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

Want to express your creativity? The GCLH invites you to two unique workshops:

Silk painting

Writing workshop

German :

Möchten Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen? Das GCLH lädt Sie zu zwei einzigartigen Workshops ein:

Seidenmalerei

Schreibwerkstatt

Italiano :

Volete esprimere la vostra creatività? Il GCLH vi invita a partecipare a due laboratori unici:

Pittura su seta

Laboratorio di scrittura

Espanol :

¿Quieres expresar tu creatividad? El GCLH te invita a dos talleres únicos:

Pintura sobre seda

Taller de escritura

