Ateliers créatifs avec Seng Soun Ratanavanh Chartres
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-21 10:45:00
fin : 2026-03-21 12:15:00
2026-03-21
Ateliers animés par Seng Soun Ratanavanh, dans le cadre son l’exposition Au pays de Miyuki .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Workshops led by Seng Soun Ratanavanh, as part of the Au pays de Miyuki exhibition.
