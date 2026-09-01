Ateliers créatifs Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
mercredi 16 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Ateliers créatifs Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-17 2026-10-28 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-20
A chaque atelier, une création.
Venez créer avec toutes sortes d’outils et de matières, les mercredis.
– mercredi 16 septembre aquarelle
– samedi 17 octobre broderie sur papier
– mercredi 28 octobre atelier thème Halloween
– mercredi 18 novembre broderie
– mercredi 16 décembre cartes pop-up
– mercredi 20 janvier encre de couleurs
A partir de 5 ans. Entrée libre sans inscription. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
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English :
One creation per workshop.
L’événement Ateliers créatifs Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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