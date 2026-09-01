Ateliers créatifs Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

mercredi 16 septembre 2026 · Place de la République · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Ateliers créatifs Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-12-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-17 2026-10-28 2026-11-18 2026-12-16 2027-01-20

A chaque atelier, une création.

Venez créer avec toutes sortes d’outils et de matières, les mercredis.

– mercredi 16 septembre aquarelle

– samedi 17 octobre broderie sur papier

– mercredi 28 octobre atelier thème Halloween

– mercredi 18 novembre broderie

– mercredi 16 décembre cartes pop-up

– mercredi 20 janvier encre de couleurs

A partir de 5 ans. Entrée libre sans inscription. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

One creation per workshop.

L’événement Ateliers créatifs Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis