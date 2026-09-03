Ateliers créatifs – Biblio’fil Bibliothèque Pouillé-les-Côteaux
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Pouillé-les-Côteaux
Informations pratiques
Pouillé-les-Côteaux
Ateliers créatifs – Biblio’fil
Bibliothèque 10 rue des pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-12-12
A chaque atelier, une création.
Sur inscription. .
Bibliothèque 10 rue des pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
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English :
One creation per workshop.
L’événement Ateliers créatifs – Biblio’fil Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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