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AGENDA · Pouillé-les-Côteaux

Ateliers créatifs – Biblio’fil Bibliothèque Pouillé-les-Côteaux

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Pouillé-les-Côteaux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
10 rue des pilotes
Ville
44522 Pouillé-les-Côteaux
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pouillé-les-Côteaux

Ateliers créatifs – Biblio’fil

Bibliothèque 10 rue des pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-12-12

A chaque atelier, une création.
Sur inscription.   .

Bibliothèque 10 rue des pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87 

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English :

One creation per workshop.

L’événement Ateliers créatifs – Biblio’fil Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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