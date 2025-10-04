Ateliers créatifs Bibliotheque du bocage Egriselles le bocage Égriselles-le-Bocage

Ateliers créatifs Bibliotheque du bocage Egriselles le bocage Égriselles-le-Bocage samedi 4 octobre 2025.

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Cet atelier se déroule autour du thème d’Halloween avec la création d’une petite sorcière en laine et carton. Il n’y a pas d’inscipton au préalable. Les personnes intéressées seront accueillies entre 10h et 12h.

Cet atelier est ouvert à tout public ( adultes et enfants)

27 grande rue, 89500 Égriselles-le-Bocage Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Bibliotheque municipale parking à proximité

En rapport avec l’évènement Biblis en folie nous organiserons une matinée d’ateliers créatifs dans la bibliothèque

Bibliothèque du bocage