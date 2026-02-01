Ateliers créatifs bouteilles sensorielles Chalet Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs bouteilles sensorielles

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 15:30:00

2026-02-19

Viens réaliser 2 bouteilles sensorielles une cherche et trouve les objets et une détente zen à observer. .

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

