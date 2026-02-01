Ateliers créatifs bouteilles sensorielles Chalet Saint-Pierre-Langers
Ateliers créatifs bouteilles sensorielles Chalet Saint-Pierre-Langers jeudi 19 février 2026.
Ateliers créatifs bouteilles sensorielles
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 15:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Viens réaliser 2 bouteilles sensorielles une cherche et trouve les objets et une détente zen à observer. .
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs bouteilles sensorielles
L’événement Ateliers créatifs bouteilles sensorielles Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2026-02-06 par OTGTM BIT Granville