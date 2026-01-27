ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART-POÉSIE DE PAPIER Chemin du Lac Saint-Brevin-les-Pins
ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART-POÉSIE DE PAPIER Chemin du Lac Saint-Brevin-les-Pins lundi 9 février 2026.
ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART-POÉSIE DE PAPIER
Chemin du Lac Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
L’association propose des ateliers créatifs animés par Sylvaine, autour de techniques artistiques variées. Les séances se déroulent à l’atelier du passage Penfour, près du Pointeau.
Les 9 ou 11 février:
Poésie de papier, sculpture en fil de fer et papiers, collée sur galet ou bois flotté.
Horaires: Lundi de 18h à 19h30 Mercredi de 10h à 11h30
Tarifs: 15€ l’atelier(matériel inclus) +3€ d’adhésion ou 80€ le trimestre.
Renseignement et inscriptions:
Mme Cambianica
Tél: 06 88 59 44 95 .
Chemin du Lac Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr
