ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART Chemin du Lac Saint-Brevin-les-Pins

Chemin du Lac Atelier Brévi'Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-26 10:00:00
fin : 2026-01-28 11:30:00
2026-01-26 2026-01-28
L’association propose des ateliers créatifs animés par Sylvaine, autour de techniques artistiques variées. Les séances se déroulent à l’atelier du passage Penfour, près du Pointeau.
26 et 28 Janvier: modelage avec application de motifs.
Horaires: Lundi de 18h à 19h30/ Mercredi de 10h à 11h30
Tarifs: 15€ l’atelier(matériel inclus) +3€ d’adhésion ou 80€ le trimestre.
Renseignement et inscriptions:
Mme Cambianica
Tél: 06 88 59 44 95 .
Chemin du Lac Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr
