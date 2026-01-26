ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART Chemin du Lac Saint-Brevin-les-Pins

ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART

Chemin du Lac Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-26 10:00:00

fin : 2026-01-28 11:30:00

2026-01-26 2026-01-28

L’association propose des ateliers créatifs animés par Sylvaine, autour de techniques artistiques variées. Les séances se déroulent à l’atelier du passage Penfour, près du Pointeau.

26 et 28 Janvier: modelage avec application de motifs.

Horaires: Lundi de 18h à 19h30/ Mercredi de 10h à 11h30

Tarifs: 15€ l’atelier(matériel inclus) +3€ d’adhésion ou 80€ le trimestre.

Renseignement et inscriptions:

Mme Cambianica

Tél: 06 88 59 44 95 .

Chemin du Lac Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr

