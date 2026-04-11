ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART Chemin du penfour Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART

Chemin du penfour Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

L’association propose des ateliers créatifs animés par Sylvaine, autour de techniques artistiques variées.

Les séances se déroulent à l’atelier du passage Penfour, près du Pointeau.



Le 21, peinture sur verre au pinceau et feutres spéciaux, et cerné. Vases et photophores. Motifs floraux, marins et autres choix.

Le 22, bouquet de fleurs à l’aquelle sur des piques peints plantés dans de la mousse de fleuriste. Dans un seau en zinc ou de couleur

Le 23, paysage asiatique avec ciel dégradé à l’aquarelle ou encre de Chine. Branche de cerisier ou bambou.

De 5 à 9 ans accompagné d’un adulte qui participe également à l’atelier.

De 10 ans et adultes 17€ l’atelier de 2 heures avec pause collation offerte.

27€ le duo parent enfant.

45€ les 3 matinées plus de 10 ans et adultes.

75€ pour un duo.

Atelier Breviart passage de Penfour, près du billard club.

Un moment de détente en famille ou en solo dans l’atelier aux volets bleus, près du parc du pointeau.

8 participants maximum.

Mme Cambianica

Tél: 06 88 59 44 95 .

Chemin du penfour Atelier Brévi’Art Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 70 69 70 breviart@orange.fr

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English :

L’événement ATELIERS CRÉATIFS BREVI’ART Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin