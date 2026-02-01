Ateliers créatifs cahier créatif Chalet Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs cahier créatif Chalet Saint-Pierre-Langers mardi 24 février 2026.

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 15:30:00

2026-02-24

Viens laisser libre cours à ta créativité en collant, découpant, tamponnant… différents outils de scrapbooking pour créer un merveilleux journal créatif.   .

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21  emilie_tranain@hotmail.com

