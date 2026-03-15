Ateliers créatifs chambre à air recyclée La Lampisterie Gissey-sur-Ouche

Ateliers créatifs chambre à air recyclée

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Le dimanche 15 mars de 14h à 17h30, ateliers créatifs à partir de chambres à air recyclées, animés par Charlène Guyenot de la boutique d’art et d’artisanat Fleur de Gum.

Au choix, confection de boucles d’oreilles ou confection d’une bourse (matériel fourni). Les ateliers auront lieu simultanément, avec la possibilité de faire les deux.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Merci d’indiquer l’atelier de votre choix lors de la réservation. .

La Lampisterie 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs chambre à air recyclée

L’événement Ateliers créatifs chambre à air recyclée Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)