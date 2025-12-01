Ateliers créatifs confection d’une carte ou centre de table Lescun
Salle d’exposition de la Mairie Lescun Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28 16:00:00
2025-12-28
Le jardin du temps qui pousse propose des ateliers sur inscription pendant les vacances de Noël.
Ateliers créatifs création d’une carte ou centre de table (1h), tarif libre .
Salle d’exposition de la Mairie Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74
