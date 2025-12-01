Ateliers créatifs confection d’une carte ou centre de table Lescun

Ateliers créatifs confection d’une carte ou centre de table

Salle d’exposition de la Mairie Lescun Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:00:00

Le jardin du temps qui pousse propose des ateliers sur inscription pendant les vacances de Noël.

Ateliers créatifs création d’une carte ou centre de table (1h), tarif libre .

Salle d’exposition de la Mairie Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74

