Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur bois Coutances
vendredi 30 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur bois
Rue de la Guérie Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » à Coutances, enfants à partir de 7 ans, adultes et seniors.
L’atelier peinture sur céramique
-le lundi 19 octobre de 15h à 17h
-le mardi 20 de 17h à 19h
-le jeudi 22 de 10h30 à 12h30
-le vendredi 23 de 15h à 17h
-le lundi 26 de 10h30 à 12h30
-le mardi 27 de 15h à 17h
-le jeudi 29 de 10h30 à 12h30
L’atelier « Art collage »
-le mardi 20 de 10h30 à 12h30
-le mercredi 21 de 15h à 17h
-le jeudi 22 de 17h à 19h
-le vendredi 23 de 10h30 à 12h30
-le lundi 26 de 15h à 17h
-le mercredi 28 de 10h30 à 12h30
-le vendredi 30 de 10h30 à 12h30
☀️La peinture sur bois
-le mercredi 28 de 15h à 17h
-le jeudi 29 de 15h à 17h et de 17h30 à 19h30
-le vendredi 30 de 15h à 17h .
Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04
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English : Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur bois
L’événement Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur bois Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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