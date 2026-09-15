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Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique Coutances

mardi 20 octobre 2026 · Coutances

Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique Coutances

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue de la Guérie
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique

Rue de la Guérie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 17:00:00
fin : 2026-10-20 19:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » à Coutances, enfants à partir de 7 ans, adultes et seniors.

L’atelier peinture sur céramique
-le lundi 19 octobre de 15h à 17h
-le mardi 20 de 17h à 19h
-le jeudi 22 de 10h30 à 12h30
-le vendredi 23 de 15h à 17h
-le lundi 26 de 10h30 à 12h30
-le mardi 27 de 15h à 17h
-le jeudi 29 de 10h30 à 12h30

L’atelier « Art collage »
-le mardi 20 de 10h30 à 12h30
-le mercredi 21 de 15h à 17h
-le jeudi 22 de 17h à 19h
-le vendredi 23 de 10h30 à 12h30
-le lundi 26 de 15h à 17h
-le mercredi 28 de 10h30 à 12h30
-le vendredi 30 de 10h30 à 12h30

☀️La peinture sur bois
-le mercredi 28 de 15h à 17h
-le jeudi 29 de 15h à 17h et de 17h30 à 19h30
-le vendredi 30 de 15h à 17h   .

Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04 

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English : Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique

L’événement Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme

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