Informations pratiques

Coutances

Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique

Rue de la Guérie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-10-29 12:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » à Coutances, enfants à partir de 7 ans, adultes et seniors.

L’atelier peinture sur céramique

-le lundi 19 octobre de 15h à 17h

-le mardi 20 de 17h à 19h

-le jeudi 22 de 10h30 à 12h30

-le vendredi 23 de 15h à 17h

-le lundi 26 de 10h30 à 12h30

-le mardi 27 de 15h à 17h

-le jeudi 29 de 10h30 à 12h30

L’atelier « Art collage »

-le mardi 20 de 10h30 à 12h30

-le mercredi 21 de 15h à 17h

-le jeudi 22 de 17h à 19h

-le vendredi 23 de 10h30 à 12h30

-le lundi 26 de 15h à 17h

-le mercredi 28 de 10h30 à 12h30

-le vendredi 30 de 10h30 à 12h30

☀️La peinture sur bois

-le mercredi 28 de 15h à 17h

-le jeudi 29 de 15h à 17h et de 17h30 à 19h30

-le vendredi 30 de 15h à 17h .

Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04

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English : Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique

L’événement Ateliers créatifs « Couleurs d’Elvine » : peinture sur céramique Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme