Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette Lescun

Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette

Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette Lescun dimanche 21 décembre 2025.

Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette

Jardin du Temps qui pousse Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 15:00:00

Date(s) :
2025-12-21

Le jardin du temps qui pousse propose des ateliers sur inscription pendant les vacances de Noël.
Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette (enfants-1h), tarif libre, l’adresse exacte du jardin sera donner lors de la réservation.   .

Jardin du Temps qui pousse Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette

L’événement Ateliers créatifs couronne végétale ou marionnette Lescun a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn