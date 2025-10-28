Ateliers créatifs couture et crochet spécial Halloween Chartres

Ateliers créatifs couture et crochet spécial Halloween Chartres mardi 28 octobre 2025.

Ateliers créatifs couture et crochet spécial Halloween

Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2025-10-28

fin : 2025-10-31

2025-10-28

La Dame à la licorne invite les pré-ados et adolescents de 9 à 17 ans à venir créer eux-mêmes leurs costumes ou des décors d’Halloween.

Découvrez des techniques en couture et en crochet en bénéficiant de l’expertise des animatrices. *Gratuit pour les jeunes domiciliés sur un quartier prioritaire de Chartres Métropole. .

Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 80 72 atelierlicorne@wanadoo.fr

English :

La Dame à la licorne invites pre-teens and teens aged 9 to 17 to create their own Halloween costumes and decorations.

German :

Die Dame mit dem Einhorn lädt Tweens und Teens im Alter von 9 bis 17 Jahren dazu ein, selbst Kostüme oder Halloween-Kulissen zu entwerfen.

Italiano :

La Dame à la licorne invita i preadolescenti e gli adolescenti di età compresa tra i 9 e i 17 anni a venire a creare i propri costumi o decorazioni di Halloween.

Espanol :

La Dame à la licorne invita a preadolescentes y adolescentes de 9 a 17 años a venir y crear sus propios disfraces o decoraciones de Halloween.

