Ateliers créatifs création de bougies Chalet Saint-Pierre-Langers jeudi 26 février 2026.
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 15:30:00
2026-02-26
Viens réaliser tes bougies uniques en choisissant tes couleurs, ton support et tes odeurs.
Amusement, créativité et détente au rendez-vous. .
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
