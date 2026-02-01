Ateliers créatifs création de bougies Chalet Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs création de bougies

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 15:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Viens réaliser tes bougies uniques en choisissant tes couleurs, ton support et tes odeurs.

Amusement, créativité et détente au rendez-vous. .

Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers créatifs création de bougies

L’événement Ateliers créatifs création de bougies Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2026-02-06 par OTGTM BIT Granville