Ateliers créatifs création de Savons Chalet Saint-Pierre-Langers
Ateliers créatifs création de Savons Chalet Saint-Pierre-Langers lundi 23 février 2026.
Ateliers créatifs création de Savons
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 10:30:00
fin : 2026-02-23 12:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Viens créer tes savons avec ta touche de créativité, choisis ta couleur, ta forme, ton odeur… .
Chalet 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers créatifs création de Savons
L’événement Ateliers créatifs création de Savons Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2026-02-06 par OTGTM BIT Granville