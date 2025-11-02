Ateliers créatifs crée ton tipi Les Muséales Tourouvre au Perche
Dans le cadre du festival Attache ta Tuque du 31 octobre au 2 novembre et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, crée ton tipi ! Initiation ludique réalise ton tipi et découvre les secrets des habitats traditionnels des Premières Nations.
Autres animations ( gratuité des Muséales, patinoire, reconstitutions historiques, tir à l’arc, lecture de contes, concert (réservation), escape game (réservation), conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .
