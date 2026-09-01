Ateliers creatifs cyanotypes Maison Cusenier L’Hôpital-du-Grosbois

Informations pratiques

L’Hôpital-du-Grosbois

Ateliers creatifs cyanotypes

Maison Cusenier 35 Grande Rue L’Hôpital-du-Grosbois Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Créez de jolies cartes fleuries… qui ne faneront jamais.

Pendant cet atelier créatif, vous découvrirez la magie du cyanotype, une ancienne technique photographique qui permet de créer de magnifiques empreintes végétales dans un bleu profond et lumineux.

À partir de fleurs, de feuilles et de petits végétaux soigneusement sélectionnés, vous composerez vos propres cartes. Vous choisirez vos végétaux, imaginerez vos compositions, puis découvrirez la magie de leur révélation au soleil.

Chaque empreinte sera différente : les pétales, les nervures et les silhouettes des plantes apparaîtront peu à peu pour créer de délicats petits jardins de papier.

Vous repartirez avec :

• Une série de cartes fleuries en cyanotype, toutes uniques

• Vos créations prêtes à offrir ou à garder précieusement

Vous découvrirez :

• La préparation des compositions végétales

• La mise en place et l’exposition au soleil

• La révélation magique du cyanotype

• Les finitions de vos cartes

Date : Jeudi 10 septembre 2026

Horaire : 19h à 21h

Lieu : Salle du Cusenier

35 Grande Rue, 25620 L’Hôpital-du-Grosbois

Tarif : 30 € par personne

À partir de 16 ans – Matériel fourni

Créez de petits trésors pour accompagner vos lectures.

Pendant cet atelier créatif, vous découvrirez la magie du cyanotype

et réaliserez plusieurs marque-pages délicatement décorés d’empreintes de

fleurs, de fougères et de feuillages.

Vous choisirez vos végétaux, composerez vos motifs et découvrirez leur

transformation au soleil. Peu à peu, les silhouettes des plantes apparaîtront

dans de magnifiques nuances de bleu.

Vous repartirez avec :

• Plusieurs marque-pages en cyanotype, créés par vos soins

• Des créations uniques, prêtes à offrir ou à glisser dans vos livres préférés

Vous découvrirez :

• La composition avec les végétaux

• La réalisation d’un cyanotype sur papier

• L’exposition et la révélation au soleil

• La découpe et les finitions de vos marque-pages

Date : Jeudi 24 septembre 2026

Horaire : 19h à 21h

Lieu : Salle du Cusenier

35 Grande Rue, 25620 L’Hôpital-du-Grosbois

Tarif : 30 € par personne

À partir de 16 ans – Matériel fourni .

Maison Cusenier 35 Grande Rue L’Hôpital-du-Grosbois 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ateliers creatifs cyanotypes

L’événement Ateliers creatifs cyanotypes L’Hôpital-du-Grosbois a été mis à jour le 2026-09-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)