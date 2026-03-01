Ateliers Créatifs dans le cadre de l’exposition Voltz

Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-04-24

2026-03-25 2026-04-22 2026-04-24

Ateliers créatifs à la manière de Christian Voltz

A la bibliothèque

Les participants sont invités à explorer l’univers de Christian Voltz en réalisant des sculptures à partir de matériaux variés, en s’inspirant de ses personnages et de ses techniques, ainsi chacun pourra expérimenter, assembler et créer une œuvre entre imagination, récupération et poésie. Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.

Gratuit mais sur réservation au 02 51 69 61 43 .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr

English :

Creative workshops in the style of Christian Voltz

L’événement Ateliers Créatifs dans le cadre de l’exposition Voltz Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin