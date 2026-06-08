Ateliers créatifs de l’été 48 rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont
Ateliers créatifs de l’été 48 rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont mardi 7 juillet 2026.
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Ateliers créatifs de l’été
48 rue Edouard Cannevel 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cet été, le musée de l’horlogerie vous invite à plonger dans un univers où le temps s’arrête pour laisser place à la créativité ! C’est l’occasion parfaite pour les petits et les grands de laisser libre cours à leur imagination tout en apprenant les secrets du temps et de l’horlogerie.
Vous repartirez avec une création personnelle après avoir passé un moment convivial avec des médiateurs passionnés.
Alors, prêts à devenir les maîtres du temps ? Rejoignez-nous chaque mardi pour les 7-12 ans et les mercredis pour les 4-6 ans (accompagnés d’un parent).
Programme
7-8 juillet et 4-5 août Le cadran solaire
15-16 juillet et 11-12 août: Le temps lunaire
21-22 juillet et 18-19 août Les horloges animalières
28-29 juillet et 25-26 août Les réveils animés
Réservation 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .
48 rue Edouard Cannevel 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
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English : Ateliers créatifs de l’été
L’événement Ateliers créatifs de l’été Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-06-08 par Seine-Maritime Attractivité
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