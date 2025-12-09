Ateliers créatifs de Noël Bassercles
Ateliers créatifs de Noël Bassercles mercredi 17 décembre 2025.
Ateliers créatifs de Noël
médiathèque Bassercles Landes
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Retrouvons-nous pour une après-midi créative autour de Noël !
dès 6 ans création de suspensions colorées
dès 8 ans création d’un elfe encadré
Avec, bien sûr, des lectures de Noël !
médiathèque Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Ateliers créatifs de Noël
Let’s get together for a creative Christmas afternoon!
ages 6 and up: create colorful hangers
ages 8 and up: create a framed elf
And, of course, Christmas readings!
