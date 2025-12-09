Ateliers créatifs de Noël

médiathèque Bassercles Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Retrouvons-nous pour une après-midi créative autour de Noël !

dès 6 ans création de suspensions colorées

dès 8 ans création d’un elfe encadré

Avec, bien sûr, des lectures de Noël !

Retrouvons-nous pour une après-midi créative autour de Noël !

dès 6 ans création de suspensions colorées

dès 8 ans création d’un elfe encadré

Avec, bien sûr, des lectures de Noël ! .

médiathèque Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Ateliers créatifs de Noël

Let’s get together for a creative Christmas afternoon!

ages 6 and up: create colorful hangers

ages 8 and up: create a framed elf

And, of course, Christmas readings!

L’événement Ateliers créatifs de Noël Bassercles a été mis à jour le 2025-12-07 par Landes Chalosse