Ateliers créatifs de Noël Bassercles

mercredi 17 décembre 2025.

médiathèque Bassercles Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-12-17
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Retrouvons-nous pour une après-midi créative autour de Noël !
dès 6 ans création de suspensions colorées
dès 8 ans création d’un elfe encadré
Avec, bien sûr, des lectures de Noël !
médiathèque Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Ateliers créatifs de Noël

Let’s get together for a creative Christmas afternoon!
ages 6 and up: create colorful hangers
ages 8 and up: create a framed elf
And, of course, Christmas readings!

