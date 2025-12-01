Ateliers créatifs de Noël Cahors
Ateliers créatifs de Noël Cahors mercredi 17 décembre 2025.
Ateliers créatifs de Noël
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Deux ateliers créatifs de Noël pour les petits (à partir de 6 ans) et pour les grands (à partir de 12 ans).
Sur inscription.
185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
English :
Two creative Christmas workshops: for little ones (aged 6 and over) and for adults (aged 12 and over).
Registration required.
