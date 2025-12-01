Ateliers créatifs de Noël

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Deux ateliers créatifs de Noël pour les petits (à partir de 6 ans) et pour les grands (à partir de 12 ans).

Sur inscription.

Deux ateliers créatifs de Noël pour les petits (à partir de 6 ans) et pour les grands (à partir de 12 ans).

Sur inscription. .

185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

English :

Two creative Christmas workshops: for little ones (aged 6 and over) and for adults (aged 12 and over).

Registration required.

L’événement Ateliers créatifs de Noël Cahors a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cahors Vallée du Lot