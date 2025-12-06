Ateliers créatifs de Noël Médiathèque Saint-Éloi
Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
2025-12-06
Mercredi 26 novembre et samedi 6 décembre, la Médiathèque de SAINT ELOI organise des ateliers créatifs sur la thématique de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans.
Avec la participation de N. Michot, couturière de papier.
Les ateliers ont lieu le mercredi 26/11 de 14h30 à 16h30 et le samedi 05/12 de 9h30 à 11h30.
Inscription au 03.86.37.12.58 (max 8 enfants). .
Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr
