Ateliers créatifs de Noël Médiathèque Saint-Éloi

Mercredi 26 novembre et samedi 6 décembre, la Médiathèque de SAINT ELOI organise des ateliers créatifs sur la thématique de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans.

Avec la participation de N. Michot, couturière de papier.

Les ateliers ont lieu le mercredi 26/11 de 14h30 à 16h30 et le samedi 05/12 de 9h30 à 11h30.

Inscription au 03.86.37.12.58 (max 8 enfants). .

Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

