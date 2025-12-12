Ateliers créatifs de Noël-Yule Un jour de Lune Tréhorenteuc
Ateliers créatifs de Noël-Yule Un jour de Lune Tréhorenteuc samedi 13 décembre 2025.
Ateliers créatifs de Noël-Yule
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Préparez les fêtes de fin d’année avec Un jour de lune !
Trois ateliers sont proposés:
– samedi 13 fabrication d’une couronne de yule (pour ados et adultes ; 15€/pers),
– dimanche 14 décoration d’un croissant de lune en bois (pour enfants et adultes; 20€/pers),
– samedi 20 confection d’une baguette magique (pour enfants; 15€/pers) .
Réservez votre créneau pour les ateliers au 06 17 58 01 40.
Découvrez également nos créations artisanales dans notre atelier/boutique et profitez d’une pause gourmande dans notre coin feu de camp. Ouverture samedi et dimanche de 10h30-12h30 et 14h-18h. .
Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 17 58 01 40
English :
L’événement Ateliers créatifs de Noël-Yule Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-12-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande