Ateliers créatifs de Noël-Yule Un jour de Lune Tréhorenteuc

Ateliers créatifs de Noël-Yule

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc Morbihan

Préparez les fêtes de fin d’année avec Un jour de lune ;

Trois ateliers sont proposés:

– samedi 13 fabrication d’une couronne de yule (pour ados et adultes ; 15€/pers),

– dimanche 14 décoration d’un croissant de lune en bois (pour enfants et adultes; 20€/pers),

– samedi 20 confection d’une baguette magique (pour enfants; 15€/pers) .

Réservez votre créneau pour les ateliers au 06 17 58 01 40.

Découvrez également nos créations artisanales dans notre atelier/boutique et profitez d’une pause gourmande dans notre coin feu de camp. Ouverture samedi et dimanche de 10h30-12h30 et 14h-18h. .

Un jour de Lune 2 Rue des Ruées Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 17 58 01 40

