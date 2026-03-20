Ateliers créatifs de Pâques Rue de la Courberie Plancoët

Ateliers créatifs de Pâques

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Décorations de Pâques

Venez créer, colorier et bricoler avec nous à l’occasion de ce petit atelier pour préparer Pâques et repartez avec vos jolies créations pour la maison.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Sur inscription auprès de la bibliothèque .

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05

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English :

L’événement Ateliers créatifs de Pâques Plancoët a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme