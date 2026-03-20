Ateliers créatifs de Pâques Rue de la Courberie Plancoët
Ateliers créatifs de Pâques Rue de la Courberie Plancoët mercredi 1 avril 2026.
Ateliers créatifs de Pâques
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:30:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Décorations de Pâques
Venez créer, colorier et bricoler avec nous à l’occasion de ce petit atelier pour préparer Pâques et repartez avec vos jolies créations pour la maison.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Sur inscription auprès de la bibliothèque .
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05
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English :
L’événement Ateliers créatifs de Pâques Plancoët a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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