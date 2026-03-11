Ateliers créatifs de Pâques Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Ateliers créatifs de Pâques

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Nous proposons deux ateliers créatifs de Pâques, le mercredi 1er avril.

Un premier atelier le matin pour les tout-petits de 10h à 11h ; et un deuxième atelier l’après midi pour les enfants à partir de 8 ans de 14h30 à 16h. .

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

