Ateliers créatifs de Pâques Médiathèque de Salleboeuf Sallebœuf

Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Nous proposons deux ateliers créatifs de Pâques, le mercredi 1er avril.
Un premier atelier le matin pour les tout-petits de 10h à 11h ; et un deuxième atelier l’après midi pour les enfants à partir de 8 ans de 14h30 à 16h. .
Médiathèque de Salleboeuf 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine
