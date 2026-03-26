Ateliers créatifs de vacances d’Avril La Maison de Nout Champagnole

Ateliers créatifs de vacances d’Avril

La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole Jura

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-10 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17

Un programme d’ateliers créatifs variés pour enfants et adultes, permettant de découvrir différentes techniques artistiques dans une ambiance conviviale. Au fil des séances, les participants explorent la création de badges personnalisés, la peinture et la broderie sur tissu, ainsi que la réalisation de cartes originales, dont des cartes pop-up en volume.

Chaque atelier est conçu pour stimuler l’imagination, développer la créativité et encourager l’expression personnelle, tout en s’adaptant aux niveaux de chacun. Les participants sont guidés pas à pas et repartent avec leurs propres créations uniques.

Accessible dès 4 ou 6 ans selon les ateliers, avec accompagnement pour les plus jeunes. Des sessions sont également dédiées aux adultes, pour un moment de détente et de création. .

La Maison de Nout 36 rue Paul Cretin Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ateliers créatifs de vacances d’Avril

L’événement Ateliers créatifs de vacances d’Avril Champagnole a été mis à jour le 2026-03-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA