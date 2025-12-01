Ateliers créatifs Déco de Noël étoilée Saint-Rémy-de-Provence

Ateliers créatifs Déco de Noël étoilée

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Atelier créatif spécial Noël proposé par MZS Parenthèses au Marché des Péquélets. Réalisation de suspensions de sapin en argile autodurcissante. Un moment ludique et festif à partager en famille.

À l’approche des fêtes, MZS Parenthèses invite les enfants à participer à un atelier créatif dédié à Noël. Encadrés par une intervenante , ils découvrent la technique de l’argile autodurcissante et confectionnent leurs propres décorations étoiles, sapins, cœurs, cloches ou formes libres selon leur imagination.

Chaque participant repartira avec plusieurs suspensions prêtes à être accrochées dans le sapin ou offertes en cadeau.



Cet atelier convivial, idéal en famille, offre aux enfants un temps d’expression artistique, de patience et de partage autour de la magie de Noël. .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 25 75 09 mzs.communication@gmail.com

English :

Special Christmas craft workshop offered by MZS Parenthèses at the Marché des Péquélets. Make Christmas tree decorations out of self-hardening clay. A fun and festive activity to enjoy with the family.

