Ateliers créatifs décore ta tuque Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Dans le cadre du festival Attache ta Tuque du 31 octobre au 2 novembre et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, Isabelle Aubry, artiste plasticienne spécialisée dans le land art et l’art environnemental, te propose de décorer ton bonnet personnel. Une activité où imagination et sensibilisation à l’écologie se rencontrent.

Autres animations ( gratuité des Muséales, patinoire, reconstitutions historiques, tir à l’arc, lecture de contes, concert (réservation), escape game (réservation), conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

