Ateliers créatifs des 150 ans : archiscope, dessin et badge Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Ateliers créatifs des 150 ans : archiscope, dessin et badge Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 29 novembre 2025.

Trois ateliers pour tous au 3e étage de la bibliothèque.

Archiscope

Les bibliothécaires proposent un atelier pour les familles autour de la perspective et de l’architecture.

Après une découverte des vues d’optique qui assuraient au siècle des Lumières tout à la fois la distraction des salons et l’éducation des enfants, l’atelier consistera à les faire revivre en assemblant sur le même mode des vues photographiques successives de la bibliothèque Charlotte Delbo.

Chacune et chacun participera ainsi à la création de son propre « archiscope ».

Cet atelier a été conçu en partenariat avec la mission EAC de l’Institut national d’histoire de l’art, ce qui permettra de proposer aussi un « archiscope » du Passage Colbert tout proche de la bibliothèque où se trouve notre partenaire.

Dessin

Cet atelier destiné aux familles propose de dessiner la bibliothèque idéale. Bibliothèque d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, bibliothèque réelle ou imaginaire, peu importe puisque ce sera l’occasion d’un échange entre le public et les bibliothécaires autour d’un établissement culturel de proximité apprécié de tous.

Badge

Enfin, pour marquer le coup, car on ne fête pas tous les jours 150 ans, chacun pourra repartir avec son badge qu’il aura lui-même personnalisé.

Trois ateliers créatifs pour fêter le 150e anniversaire de la bibliothèque Charlotte Delbo

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre au 3e étage de la bibliothèque.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T14:00:00+02:00_2025-11-29T16:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo