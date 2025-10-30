Ateliers créatifs d’Halloween CitéMomes Rouen
L’Association CitéMomes organise durant les vacances scolaires de nombreux ateliers créatifs pour les enfants (dès 4 ans), autour d’Halloween
JEUDI 30 OCTOBRE
– De 10h30 à 12h Crackers d’Halloween Découvrez la tradition britannique en réalisant vos propres crackers personnalisés (version halloween) avec quelques surprises à l’intérieur !
– De 14h30 à 16h Potions magiques Éveillez vos sens, découvrez des formules ancestrales et repartez avec votre propre potion… qui sait, elle pourrait bien être magique !
– De 16h30 à 18h Toiles d’araignées Apprenez les bases du tissage pour réaliser une toile et sa petite araignée…
VENDREDI 31 OCTOBRE
– De 10h30 à 12h Potions magiques Éveillez vos sens, découvrez des formules ancestrales et repartez avec votre propre potion… qui sait, elle pourrait bien être magique !
– De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h Halloween party Réalisez vos petites décorations d’Halloween… Goûter festif à partager à la fin de l’atelier !
Inscription via HelloAsso, par mail ou téléphone. .
CitéMomes 11 Rue du Moulinet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 08 72 67 associationcitemomes@gmail.com
