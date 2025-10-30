Ateliers créatifs d’Halloween CitéMomes Rouen

Ateliers créatifs d’Halloween CitéMomes Rouen jeudi 30 octobre 2025.

Ateliers créatifs d’Halloween

CitéMomes 11 Rue du Moulinet Rouen Seine-Maritime

L’Association CitéMomes organise durant les vacances scolaires de nombreux ateliers créatifs pour les enfants (dès 4 ans), autour d’Halloween

JEUDI 30 OCTOBRE

– De 10h30 à 12h Crackers d’Halloween Découvrez la tradition britannique en réalisant vos propres crackers personnalisés (version halloween) avec quelques surprises à l’intérieur !

– De 14h30 à 16h Potions magiques Éveillez vos sens, découvrez des formules ancestrales et repartez avec votre propre potion… qui sait, elle pourrait bien être magique !

– De 16h30 à 18h Toiles d’araignées Apprenez les bases du tissage pour réaliser une toile et sa petite araignée…

VENDREDI 31 OCTOBRE

– De 10h30 à 12h Potions magiques Éveillez vos sens, découvrez des formules ancestrales et repartez avec votre propre potion… qui sait, elle pourrait bien être magique !

– De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h Halloween party Réalisez vos petites décorations d’Halloween… Goûter festif à partager à la fin de l’atelier !

Inscription via HelloAsso, par mail ou téléphone. .

CitéMomes 11 Rue du Moulinet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 08 72 67 associationcitemomes@gmail.com

