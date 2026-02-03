Ateliers créatifs Différents mais ensemble Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Ateliers créatifs Différents mais ensemble

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-18

Atelier proposé par les bibliothécaires., dans le cadre de l’opération différents mais ensemble . C’est une nivitation à regarder, écouter, toucher, ressentir autrement..et à se rencontrer… !

.

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Workshop proposed by the librarians, as part of the different but together operation. It’s an invitation to look, listen, touch, feel in a different way…and to meet each other… !

