Ateliers créatifs Différents mais ensemble Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
Ateliers créatifs Différents mais ensemble Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère mercredi 4 mars 2026.
Ateliers créatifs Différents mais ensemble
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-18
Atelier proposé par les bibliothécaires., dans le cadre de l’opération différents mais ensemble . C’est une nivitation à regarder, écouter, toucher, ressentir autrement..et à se rencontrer… !
.
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop proposed by the librarians, as part of the different but together operation. It’s an invitation to look, listen, touch, feel in a different way…and to meet each other… !
L’événement Ateliers créatifs Différents mais ensemble Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme