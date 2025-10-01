Ateliers créatifs d’octobre Saint Pierre Langers Saint-Pierre-Langers

Ateliers créatifs d’octobre Saint Pierre Langers Saint-Pierre-Langers mercredi 1 octobre 2025.

Ateliers créatifs d’octobre

Saint Pierre Langers 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01

fin : 2025-10-18

2025-10-01

Pendant mes ateliers, tu pourras laisser libre court à ta créativité, à ton imagination !

Viens découvrir différentes techniques créatives ce mois-ci avec les perles à repasser, la création d’un lampion avec du papier et également une jolie tasse en céramique à décorer.

Mercredi 01 et Samedi 04 octobre

créer avec des perles à repasser

Mercredi 08 octobre

créer un lampion renard tout mignon

Mercredi 15 et samedi 18 octobre

créer la tasse de tes rêves magique et rigolote

Tous ses ateliers ont pour but que vous passiez un bon moment dans une ambiance chaleureuse. Mais également de repartir avec vos créations uniques, que vous soyez fier de vous et que votre quotidien soit joyeux avec vos petites créations lumineuses.

Réservation au 06 11 16 45 21 .

Saint Pierre Langers 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com

