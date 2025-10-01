Ateliers créatifs d’octobre Saint Pierre Langers Saint-Pierre-Langers
Ateliers créatifs d’octobre
Saint Pierre Langers 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-01
fin : 2025-10-18
2025-10-01
Pendant mes ateliers, tu pourras laisser libre court à ta créativité, à ton imagination !
Viens découvrir différentes techniques créatives ce mois-ci avec les perles à repasser, la création d’un lampion avec du papier et également une jolie tasse en céramique à décorer.
Mercredi 01 et Samedi 04 octobre
créer avec des perles à repasser
Mercredi 08 octobre
créer un lampion renard tout mignon
Mercredi 15 et samedi 18 octobre
créer la tasse de tes rêves magique et rigolote
Tous ses ateliers ont pour but que vous passiez un bon moment dans une ambiance chaleureuse. Mais également de repartir avec vos créations uniques, que vous soyez fier de vous et que votre quotidien soit joyeux avec vos petites créations lumineuses.
Réservation au 06 11 16 45 21 .
Saint Pierre Langers 11 Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 11 16 45 21 emilie_tranain@hotmail.com
