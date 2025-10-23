ATELIERS CRÉATIFS DU MUSÉE D’ART MODERNE DE COLLIOURE Collioure

ATELIERS CRÉATIFS DU MUSÉE D’ART MODERNE DE COLLIOURE

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 13:00:00

2025-10-23

Pendant trois heures, les artistes du collectif Agit’Hé guident les participants dans la découverte d’une pratique artistique, accessible à tous les niveaux et à toutes les générations, à partir de sept ans. Sans réservation, rendez-vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’atelier.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

For three hours, artists from the Agit?Hé collective guide participants in the discovery of an artistic practice, accessible to all levels and all generations, from the age of seven. No reservations required, please meet at the museum reception desk 15 minutes before the workshop begins.

German :

Drei Stunden lang führen die Künstler des Kollektivs Agit?Hé die Teilnehmer in die Entdeckung einer künstlerischen Praxis ein, die für alle Niveaus und Generationen ab sieben Jahren zugänglich ist. Keine Reservierung erforderlich, Treffpunkt 15 Minuten vor Beginn des Workshops am Empfang des Museums.

Italiano :

Per tre ore, gli artisti del collettivo Agit?Hé guideranno i partecipanti alla scoperta di una pratica artistica accessibile a tutti i livelli e a tutte le generazioni, dai sette anni in su. Non è necessario prenotarsi, basta rivolgersi alla reception del museo 15 minuti prima dell’inizio del laboratorio.

Espanol :

Durante tres horas, artistas del colectivo Agit Hé guiarán a los participantes en el descubrimiento de una práctica artística accesible a todos los niveles y a todas las generaciones, a partir de los siete años. No es necesario reservar, basta con dirigirse a la recepción del museo 15 minutos antes del inicio del taller.

