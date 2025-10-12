Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS Niveau Maison des Associations Saint-Rémy-de-Provence

Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS Niveau Maison des Associations Saint-Rémy-de-Provence dimanche 12 octobre 2025.

Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS

Dimanche 12 octobre 2025 de 15h à 17h.

Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 17h.

Dimanche 14 décembre 2025 de 15h à 17h.

Dimanche 11 janvier 2026 de 15h à 17h.

Dimanche 8 février 2026 de 15h à 17h.

Dimanche 15 mars 2026 de 15h à 17h.

Dimanche 12 avril 2026 de 15h à 17h. Niveau Maison des Associations Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12 2025-11-16 2025-12-14 2026-01-11 2026-02-08 2026-03-15 2026-04-12

Découvrez les ateliers créatifs 2025-2026 à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

L’association Mzs Parenthèses vous dévoile les différents ateliers créatifs de l’année,

– Le 12 octobre Halloween

– Le 16 novembre Tissage automnal

– Le 14 décembre Décorations de Noël

– Le 11 janvier Animaux

– Le 8 février Cadres photos et co

– Le 15 mars Carnaval

– Le 12 avril Fleurs



Goûter offert à chaque atelier !

Attention places limitées .

Niveau Maison des Associations Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 25 75 09

English :

Discover the creative workshops for 2025–2026 in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Entdecken Sie die Kreativ-Workshops 2025-2026 in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Scoprite i laboratori creativi 2025-2026 a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Descubra los talleres creativos 2025-2026 en Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles