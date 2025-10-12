Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS Niveau Maison des Associations Saint-Rémy-de-Provence
Ateliers créatifs enfants 2025 Parenthèses KIDS
Dimanche 12 octobre 2025 de 15h à 17h.
Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 17h.
Dimanche 14 décembre 2025 de 15h à 17h.
Dimanche 11 janvier 2026 de 15h à 17h.
Dimanche 8 février 2026 de 15h à 17h.
Dimanche 15 mars 2026 de 15h à 17h.
Dimanche 12 avril 2026 de 15h à 17h. Niveau Maison des Associations Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Découvrez les ateliers créatifs 2025-2026 à Saint-Rémy-de-Provence.Familles
L’association Mzs Parenthèses vous dévoile les différents ateliers créatifs de l’année,
– Le 12 octobre Halloween
– Le 16 novembre Tissage automnal
– Le 14 décembre Décorations de Noël
– Le 11 janvier Animaux
– Le 8 février Cadres photos et co
– Le 15 mars Carnaval
– Le 12 avril Fleurs
Goûter offert à chaque atelier !
Attention places limitées .
Niveau Maison des Associations Espace de la Libération Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 25 75 09
English :
Discover the creative workshops for 2025–2026 in Saint-Rémy-de-Provence.
German :
Entdecken Sie die Kreativ-Workshops 2025-2026 in Saint-Rémy-de-Provence.
Italiano :
Scoprite i laboratori creativi 2025-2026 a Saint-Rémy-de-Provence.
Espanol :
Descubra los talleres creativos 2025-2026 en Saint-Rémy-de-Provence.
