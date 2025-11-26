Venez créer vos objets de décoration à partir de matériel recyclé.

Laissez place à votre imagination et découvrez des astuces simples pour donner une seconde vie à ce que vous avez sous la main !

Cartes, cadres, décoration… un moment convivial et créatif dans l’esprit de Noël !

Du mercredi 26 novembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 20ème 9, passage des Tourelles 75020 Paris