Ateliers créatifs et artistiques rue des 5 foires La Tagnière

rue des 5 foires Epicerie le carpe diem La Tagnière Saône-et-Loire

2025-10-08 2025-10-29 2025-11-19 2025-12-10

Les ateliers créatifs du mercredi reprennent à l’épicerie Le Carpe Diem de La Tagnière.

Renseignements aurpès de Véronique par téléphone. .

rue des 5 foires Epicerie le carpe diem La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 58 79

