Ateliers créatifs et lectures autour de l’hiver

Chemin de la Portette Mercuès Lot

Ateliers à partir de 4 ans, durée 1h.

Créé ton calendrier ensoleillé, fabrique des boules de graisse, joue avec de mignonnes petites souris.

Chemin de la Portette Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67 mediathequemercues@gmail.com

English :

Workshops from 4 years old, duration 1h.

Create your own sunny calendar, make grease balls, play with cute little mice.

