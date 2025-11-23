Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers créatifs et maquillage pour enfants rue du Port Bernard Saint-Jean-de-Losne

Ateliers créatifs et maquillage pour enfants rue du Port Bernard Saint-Jean-de-Losne dimanche 23 novembre 2025.

Ateliers créatifs et maquillage pour enfants

rue du Port Bernard Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Ateliers créatifs et maquillage pour enfants   .

rue du Port Bernard Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 19 19  contact@stjeandelosne.fr

English : Ateliers créatifs et maquillage pour enfants

German : Ateliers créatifs et maquillage pour enfants

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers créatifs et maquillage pour enfants Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Rives de Saône