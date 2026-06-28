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Ateliers créatifs et nature, Maison de l’environnement, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers

Ateliers créatifs et nature, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'environnement
Adresse
avenue du Lac de Maine, Angers
Ville
49480 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Ateliers en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Ateliers créatifs et nature Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Ateliers en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les divers ateliers, démonstrations et jeux proposés par la Maison de l’environnement et ses partenaires.

  • « De la toison … au fil … à la tapisserie » pour découvrir le travail de la laine et s’initier au tissage ! Avec MyLaine Farmer
  • « L’Orchestre Sauvage » pour fabriquez des instruments de musique à partir de matériaux simples et de récupération. Avec l’Arche diffusion
  • « Fabriquer des bijoux forestiers », collier ou bracelet, avec les perles des buissons et des bois. Avec l’Appel du végétal
  • « Énigmes sensorielles » pour explorer le jardin avec les 5 sens. Avec Au fil des odeurs
  • « Fabriquer une toupie en bois », un jouet esthétique et universel. Avec Ludo Ludam
  • « Créer un herbier créatif » en collage de papier. Avec les Filles récup’
  • « Sol vivant et biodiversité » pour observer la terre et ses petits habitants. Avec Coquelicots et papillons
  • « Créer un carnet en reliure japonaise » pour y glisser tous vos souvenirs. Avec l’Atelier Ricochet.
  • Dégustation de fouées et échange avec notre boulanger à partir de 15h.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Découvrez les divers ateliers, démonstrations et jeux proposés par la Maison de l’environnement et ses partenaires.

©pixabay

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