Ateliers créatifs et nature, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Ateliers créatifs et nature Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Ateliers en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les divers ateliers, démonstrations et jeux proposés par la Maison de l’environnement et ses partenaires.

« De la toison … au fil … à la tapisserie » pour découvrir le travail de la laine et s’initier au tissage ! Avec MyLaine Farmer

« L’Orchestre Sauvage » pour fabriquez des instruments de musique à partir de matériaux simples et de récupération. Avec l’Arche diffusion

« Fabriquer des bijoux forestiers », collier ou bracelet, avec les perles des buissons et des bois. Avec l’Appel du végétal

« Énigmes sensorielles » pour explorer le jardin avec les 5 sens. Avec Au fil des odeurs

« Fabriquer une toupie en bois », un jouet esthétique et universel. Avec Ludo Ludam

« Créer un herbier créatif » en collage de papier. Avec les Filles récup’

« Sol vivant et biodiversité » pour observer la terre et ses petits habitants. Avec Coquelicots et papillons

« Créer un carnet en reliure japonaise » pour y glisser tous vos souvenirs. Avec l’Atelier Ricochet.

Dégustation de fouées et échange avec notre boulanger à partir de 15h.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html

Découvrez les divers ateliers, démonstrations et jeux proposés par la Maison de l’environnement et ses partenaires.

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