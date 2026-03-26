ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE

87-69 Rue de la Mogere Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20

L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !

Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.

L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !

Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.

Viens semer tes légumes préférés À partir de 5€

Mercredi 08 avril de 10h à 12h

Viens semer tes légumes préférés pour préparer l’arrivée du printemps et aider les graines à devenir de jolies plantes potagères !

À partir de 5 ans

Création d’instruments de musique À partir de 5€

Mercredi 22 avril de 10h à 12h

Viens fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux de récupération pour créer un espace musical dédié aux enfants !

À partir de 6 ans

Peinture magique printanière À partir de 5€

Mercredi 06 mai de 10h à 12h

Viens créer une œuvre d’art naturelle à partir de plantes du jardin !

À partir de 6 ans

Fabrication d’un porte bonheur À partir de 5€

Mercredi 20 mai de 10h à 12h

Viens partager un chouette moment créatif en fabriquant ton porte bonheur traditionnel.

À partir de 6 ans

Sur réservation .

87-69 Rue de la Mogere Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77 contact@oasiscitadine.fr

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English :

The Oasis opens its doors to young and old alike for themed activities!

A member of our team is on hand to lead these fun and educational activities.

L’événement ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER