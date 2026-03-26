ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE Montpellier
ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE Montpellier mercredi 8 avril 2026.
ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE
87-69 Rue de la Mogere Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20
L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !
Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.
L’Oasis ouvre ses portes aux petit.e.s et aux grand.e.s pour des activités thématiques !
Ces moments de convivialité et d’apprentissage sont animés par une personne de l’équipe.
Viens semer tes légumes préférés À partir de 5€
Mercredi 08 avril de 10h à 12h
Viens semer tes légumes préférés pour préparer l’arrivée du printemps et aider les graines à devenir de jolies plantes potagères !
À partir de 5 ans
Création d’instruments de musique À partir de 5€
Mercredi 22 avril de 10h à 12h
Viens fabriquer des instruments de musique à partir de matériaux de récupération pour créer un espace musical dédié aux enfants !
À partir de 6 ans
Peinture magique printanière À partir de 5€
Mercredi 06 mai de 10h à 12h
Viens créer une œuvre d’art naturelle à partir de plantes du jardin !
À partir de 6 ans
Fabrication d’un porte bonheur À partir de 5€
Mercredi 20 mai de 10h à 12h
Viens partager un chouette moment créatif en fabriquant ton porte bonheur traditionnel.
À partir de 6 ans
Sur réservation .
87-69 Rue de la Mogere Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77 contact@oasiscitadine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Oasis opens its doors to young and old alike for themed activities!
A member of our team is on hand to lead these fun and educational activities.
L’événement ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER
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