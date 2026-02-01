Ateliers créatifs et participatifs au Festival Everybody 2026 Le Carreau du Temple Paris

Atelier payant

Atelier Hélichryse – Bettina Szabo – Courtoisie de IDARTES © Jorge Ulloa ; Crédits : Courtoisie de IDARTES © Jorge Ulloa

Hélichryse avec Bettina Szabo

Samedi 21 février 2026 de 14h30 à 17h30 / Tarif : 10€ à 15€ / Public : femmes souhaitant échanger et s’informer sur la ménopause

Hélichryse est un atelier participatif autour de l’expérience de la ménopause, imaginé par la chorégraphe Bettina Szabo. Les participantes y explorent leurs vécus grâce à sa méthode Subconscient en Mouvement, qui mêle méditation, mouvement et écriture créative. Cet atelier est ouvert aux personnes pré-, méno- ou post-ménopausées, ne nécessitant aucune expérience préalable de la danse

Réservez

Ateliers créatifs

Atelier Broderie collective – Cindy Bannani ; Crédits : © Tous droits réservés

Broderie collective avec Cindy Bannani

Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit sur inscription / Tout public à partir de 6 ans

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public à partir de 6 ans

Un atelier participatif mêlant broderie et lectures proposé par Cindy Bannani en collaboration avec l’association Lallab. Les participant·es explorent les récits oubliés et la transmission des luttes antiracistes et féministes.

Atelier Bleu sentimental – Lolita Bourdet et Adji Titus – Collectif Les Cousines © Lolita Bourdet & Charlotte Yonga ; Crédits : © Lolita Bourdet & Charlotte Yonga

Bleu sentimental avec Lolita Bourdet et Adji Titus du collectif Les Cousines

Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit sur inscription / Tout public à partir de 6 ans

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public à partir de 6 ans

Un atelier de création collective pour explorer la ferveur des sentiments qui traversent nos corps, et jouer avec la poésie des formes et du langage. Par le dessin et l’expérimentation du cyanotype sur tissu, vous serez invité·es à composer une œuvre commune en bleu profond, où le sensible rencontre le politique.

Les Cousines est un collectif féminin d’artistes visuelles né du constat de l’invisibilisation des carrières féminines et du manque de diversité sociale.

Atelier Caviardage & Cut-up / Corps & Injonctions féminines avec Tiphaine Rault ; Crédits : Tiphaine Rault

Caviardage & Cut-up / Corps & Injonctions féminines avec Tiphaine Rault

Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit sur inscription / Tout public à partir de 8 ans

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public à partir de 8 ans

Un atelier d’écriture ludique, qui propose d’explorer et de retourner les injonctions liées au corps, à travers les techniques du caviardage et du cut-up. Une invitation à biffer, découper et détourner les discours normatifs des magazines féminins d’hier et d’aujourd’hui, pour faire émerger des textes poétiques et des images nouvelles. Une manière collective, accessible et joyeuse, de se réapproprier les récits du corps et d’ouvrir un espace où chacun·e peut faire éclore son propre langage et sa propre voix.

Atelier Tatouages éphémères post-binaires – Bye Bye Binary © Collective Bye Bye Binary ; Crédits : © Collective Bye Bye Binary

Tatouages éphémères post-binaires avec Bye Bye Binary

Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit sur inscription / Public adulte

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Public adulte

Dimanche 22 février 2026 de 14h à 18h / Accès uniquement avec un billet Battle Waacking / Public adulte

Bye Bye Binary (BBB) est une collective franco-belge, qui a comme terrain d’expérimentation et sujet de recherche le langage et l’écriture inclusive et non-binaire. Pour cet atelier, Léna Salabert-Triby vous propose d’explorer de nouvelles formes graphiques et typographiques adaptées à la langue française, notamment la création de glyphes (lettres, ligatures, points médians, éléments de liaison ou de symbiose) et de les imprimer sur papier carbone pour déposer à même la peau des slogans et des phrases manifestes.

Atelier Texti·el avec Bye Bye Binary ; Crédits : © Bye Bye Binary

Atelier Texti·el avec Bye Bye Binary



Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit sur inscription / Public adulte

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Public adulte

Dimanche 22 février 2026 de 14h à 18h / Accès uniquement avec un billet Battle Waacking / Public adulte

Roxanne Maillet et Sophie Vela de la collective Bye Bye Binary (BBB) vous proposent d’expérimenter autour de la typographie post-binaire, sur textile. Dans un partage de techniques messy et de DIY, vous fabriquerez ensemble des pochoirs pour réaliser des impressions textiles : n’avez-vous jamais rêvé d’un torchon floqué « iel » ? Seul·e ou en groupe, il vous sera possible de réaliser des petits formats individuels ou des plus grands à plusieurs mains. Venez avec vos textiles à imprimer (t-shirts, sacs, foulards, torchons, taies d’oreiller, etc.), nous en aurons quelques-uns sur place mais en stock limité.

Ateliers participatifs

Le parfum & le corps avec l’École Supérieure du Parfum

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public

Au travers de créations olfactives, les étudiant·es de l’École Supérieure du Parfum reconstituent et interprètent les odeurs de différentes parties de nos corps : cheveux, mains, peaux, pieds, sang, cœur, yeux… Une expérience pour petits et grands qui promet de belles découvertes sur notre anatomie !

Sérigraphie d’affiches – Cause.s toujours ! ; Crédits : © Tous droits réservés

Sérigraphie avec Cause·s Toujours ! et L’École de Condé

Jeudi 19 et vendredi 20 février 2026 de 16h30 à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public

Dimanche 22 février 2026 de 14h à 18h / Accès uniquement avec un billet Battle Waacking

Imaginées par les étudiant·es de l’École de Condé, deux affiches porteuses de messages d’inclusivité sont sérigraphiées en direct par la sérigraphe de Cause·s toujours… et vous-mêmes ! Le dispositif mobile permet de découvrir la sérigraphie en imprimant soi-même son affiche comme cadeau souvenir du festival.

Manucure Politique avec Lyz Parayzo

Samedi 21 février 2026 de 14h à 18h / Gratuit en entrée libre / Tout public

Dimanche 22 février 2026 de 14h à 18h / Accès uniquement avec un billet Battle Waacking / Tout public

L’atelier Manucure Politique est une proposition artistique centrée sur la pratique de la manucure. En créant un espace interactif et inclusif, Lyz Parayzo offre des séances de manucure gratuites, invitant le public à participer activement. Au‑delà de ce geste, cette expérience ouvre des discussions autour du genre, de la violence et des performances de genre.

Tout au long du Festival Everybody, des ateliers, des installations et des dispositifs interactifs invitent à questionner la place du corps dans nos sociétés.

Du jeudi 19 février 2026 au dimanche 22 février 2026 :

gratuit sous condition

Entrée libre sauf certains ateliers

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-23T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/VNLAPACS +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

